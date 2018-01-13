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Более 300 автомобилей скопилось у закрытой Керченской переправы

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Не менее 300 машин и 25 автобусов скопились утром 13 января возле Керченской паромной переправы, которая была закрыта из-за штормового предупреждения. Об этом сообщил оператор переправы «Морская дирекция».

Из-за сильного ветра и дальнейшего ухудшения погоды в Крыму действует штормовое предупреждение. Паромы перестали курсировать через Керченский пролив с 0:30 мск.

«По данным на 9:00 мск, в порту «Кавказ» Краснодарского края скопились 95 легковых автомобилей, 90 фур и 14 автобусов, в порту Крым — 55 легковушек, 100 грузовых и 10 автобусов», –– приводит ТАСС сообщение дирекции.

По данным синоптиков, с 13 по 15 января в Крыму ожидается похолодание, сильный ветер и метель. Порывы ветра могут достигать 25 м/с.

12 января портал iz.ru сообщил, что крымские пограничники спасли моряков с терпящего бедствие в Керченском проливе буксира.

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