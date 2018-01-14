Названа причина рассылки сообщений о ракетном ударе на Гавайях

Случайное нажатие «не на ту кнопку» стало причиной рассылки ложного сообщения о баллистической ракете, летящей на американский штат Гавайи. Произошедшее вызвано ошибкой человека, заявил губернатор островного штата Дэвида Айдж, об этом сообщает «РИА Новости».

«Ошибка была допущена в ходе обычной процедуры при заступлении на службу новой смены. Один из сотрудников нажал не ту кнопку», — сказал Айдж. Чиновник отметил, что спецслужбы разослали второе сообщение с опровержением через 40 минут.

Власти США проводят расследование факту объявления ложной ракетной тревоги на Гавайях. В ошибочном сообщении жителей призывали срочно найти убежище и заявили, что это не шутка и не учебная тревога.