Трамп проинформирован о ложной тревоге на Гавайях

Президент США Дональд Трамп уведомлен о ложной ракетной тревоге, объявленной по ошибке в штате Гавайи. Предупреждение о баллистической ракетной атаке было разослано на смартфоны жителей Гавайских островов. В тексте экстренного сообщения говорилось, что предупреждение не является тренировочным, также рекомендовалось «немедленно найти бомбоубежище».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение Белого дома. В документе отмечается, что «это (предупреждение. — Ред.) было плохо проведенным действием».

Ранее стало известно, что конгрессмен-демократ от Гавайев Тулси Габбард назвала ложным предупреждение о ракетной атаке, разосланное жителям штата.