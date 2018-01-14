Большой Русский бал в Риме посвятили императорскому дому Романовых

Императорскому дому Романовых был посвящен Большой Русский бал, прошедший в Риме в шестой раз. Бал состоялся в отеле Westin Excelsior на улице Венето.

Русский бал — итог сотрудничества главы Итальянской национальной компании исторического танца Нино Грациано Луки и российской журналистки Юлии Базаровой, сообщает ТАСС. Большой Русский бал проводится при поддержке мэрии Рима, Российского центра науки и культуры, Итало-российской торговой палаты и Российско-итальянского Форум-диалога по линии гражданских обществ.

Гостей мероприятия в историческую обстановку российского императорского дома погрузили мазурка, вальс и кадриль.

Обладателей лучшего исторического костюма отметили специальными премиями.