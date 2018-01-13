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20 тыс. австрийцев митингуют против нового правительства страны

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Фото: REUTERS/Heinz-Peter Bader
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На улицы австрийской столицы города Вены в субботу вышли 20 тыс. человек, выступающих против нового правительства. По данным местной полиции, беспорядков в ходе протестов нет, сообщается в Twitter ведомства, сообщает «РИА Новости».

В связи с акцией перекрыты улицы, в ряде районов ограничено движение наземного транспорта.

В декабре к власти в Австрии пришло новое правительство из правых сил и консерваторов. Канцлером страны стал руководитель консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц, пост вице-канцлера занял лидер правых — Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Ранее Себастьян Курц заявлял, что Турция не может стать членом ЕС.

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