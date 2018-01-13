20 тыс. австрийцев митингуют против нового правительства страны

На улицы австрийской столицы города Вены в субботу вышли 20 тыс. человек, выступающих против нового правительства. По данным местной полиции, беспорядков в ходе протестов нет, сообщается в Twitter ведомства, сообщает «РИА Новости».

В связи с акцией перекрыты улицы, в ряде районов ограничено движение наземного транспорта.

Eine Schätzung der Teilnehmerzahlen der Demonstration zeigt sich schwierig, derzeit gehen wir von ca. 20.000 Teilnehmern aus. Die Spitze des Demozuges erreicht soeben den Heldenplatz. #DemoWien #Neujahrsempfang — POLIZEI WIEN (@LPDWien) January 13, 2018

В декабре к власти в Австрии пришло новое правительство из правых сил и консерваторов. Канцлером страны стал руководитель консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц, пост вице-канцлера занял лидер правых — Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.

Ранее Себастьян Курц заявлял, что Турция не может стать членом ЕС.