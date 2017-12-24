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Новый канцлер Австрии выступил против членства Турции в ЕС

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Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
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Турция не может стать членом ЕС, уверен канцлер Австрии Себастьян Курц.

«В этой стране мы сталкиваемся с серьезным нарушением прав человека, основных прав и свобод. Я не приму то, что ЕС наблюдает и делает вид, что ничего не происходит», — заявил австрийский лидер.

«Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении», — добавил он.

Он добавил, что Анкара воздействует на турецкие диаспоры в странах Европы, в частности в Австрии. Цель этого влияния — предотвратить интеграцию выходцев из Турции в европейскую культуру, заявил Курц в интервью изданию Bild am Sonntag.

Себастьян Курц занимает пост канцлера Австрии с 18 декабря. До этого четыре года он был министром иностранных дел страны. В течение 2017 года Курц председательствовал в ОБСЕ.

Как сообщал iz.ru, МИД Турции опротестовал программу действий нового правительства Австрии. Один из основных ее пунктов — прекращение переговоров о вступлении Турции в Евросоюз. Той же позиции Вена придерживалась и до смены правительства.

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