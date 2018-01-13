«Спартак» извинился за «неудачное высказывание» в Twitter клуба

Футбольный клуб «Спартак» принес извинения за сообщение в Twitter, которое западные СМИ посчитали расистским.

«Спартак» приносит извинения за неудачное высказывание в официальном Twitter клуба всем, кого оно могло задеть. Спортсмен никого не хотел обидеть, а просто неудачно пошутил», — заявили в пресс-службе ФК.

Портал iz.ru писал о скандале, который разгорелся после публикации видео, на котором защитник команды Георгий Джикия снимает бразильских одноклубников и называет их «шоколадками».

Позднее видео было удалено с официального аккаунта клуба. Полузащитник красно-белых Фернандо в ответ на обвинения заявил о том, что «в «Спартаке» нет расизма».