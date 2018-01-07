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«Спартаку» предложили £20 млн за форварда Зе Луиша

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Брайтон» заинтересован в покупке форварда московского «Спартака Зе Луиша. Английский клуб готов заплатить за трансфер футболиста до £20 млн. Изначально «Чайки» хотели потратить на покупку нападающего €5 млн, однако «Спартак» отклонил предложение англичан. Руководство «Брайтона» решило улучшить предложение, пишет газета «Спорт-экспресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«Брайтон» в текущем сезоне ведет борьбу за выживание в английской премьер-лиге. Клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, в активе клуба 23 очка. При этом команда испытывает проблемы в линии атаки. В 22 турах команда забила всего 17 мячей.

Нападающий из Кабо-Верде Зе Луиш подписал контракт со «Спартаком» летом 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.

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