У баллотирующегося в президенты Путина не будет страниц в соцсетях и telegram-канала

Президент России Владимир Путин, участвующий в выборах главы государства в 2018 году, не будет заводить аккаунты в соцсетях и канал в Telegram. Об этом RT в субботу, 13 января, сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба кандидата Андрей Кондрашев.

«Официальных или личных страниц и аккаунтов, в том числе и канала в Telegram, у кандидата в президенты Владимира Путина не будет, только официальный сайт предвыборного штаба. Всю работу соцсетей будут обеспечивать волонтеры и сторонники Путина», — говорится в заявлении Кондрашева, опубликованном в telegram-канале RT.

10 января Елена Шмелева, назначенная сопредседателем избирательного штаба Путина, не исключила появления страниц в соцсетях и telegram-канала у кандидата в президенты.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря, заявил, что будет участвовать в них как самовыдвиженец. 10 января были названы сопредседатели его предвыборного штаба. Ими стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и директор Национального исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.