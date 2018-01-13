Нетрезвых владельцев дронов в Нью-Джерси будут сажать или штрафовать

Нетрезвых владельцев дронов в американском Нью-Джерси будут сажать на шесть месяцев или штрафовать на $1000.

Такое решение приняли законодатели штата, и теперь его ожидает одобрение губернатора.

Согласно законопроекту, санкции вступят в силу, если в крови человека, управляющего дроном, будет обнаружено превышение алкоголя минимум на 0,08% от нормы, сообщает The Sun.

Аналогичный билль рассматривается и в Соединенном Королевстве.

9 января портал iz.ru рассказал, что специальные группы для борьбы с беспилотниками могут быть созданы в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах.

Росгвардия, ФСБ, ФСО и Минобороны также работают над созданием техники, способной распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать. Несколько образцов сейчас проходят опытную эксплуатацию, однако они пока не соответствуют предъявленным требованиям.