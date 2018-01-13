Прямой эфир

Нетрезвых владельцев дронов в Нью-Джерси будут сажать или штрафовать

0
Фото: REUTERS/Carlo Allegri/File Photo
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нетрезвых владельцев дронов в американском Нью-Джерси будут сажать на шесть месяцев или штрафовать на $1000.

Такое решение приняли законодатели штата, и теперь его ожидает одобрение губернатора.

Согласно законопроекту, санкции вступят в силу, если в крови человека, управляющего дроном, будет обнаружено превышение алкоголя минимум на 0,08% от нормы, сообщает The Sun.

Аналогичный билль рассматривается и в Соединенном Королевстве.

9 января портал iz.ru рассказал, что специальные группы для борьбы с беспилотниками могут быть созданы в подразделениях спецназа на особо охраняемых объектах.

Росгвардия, ФСБ, ФСО и Минобороны также работают над созданием техники, способной распознавать беспилотники любого типа и эффективно им противодействовать. Несколько образцов сейчас проходят опытную эксплуатацию, однако они пока не соответствуют предъявленным требованиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За месяц до нападения на базу Хмеймим дроны атаковали позиции ДНР
Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе атак дронов в любой точке мира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017