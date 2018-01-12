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За месяц до нападения на базу Хмеймим дроны атаковали позиции ДНР

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Примерно за месяц до нападения беспилотников на российскую базу Хмеймим подобным образом были атакованы позиции ДНР. Об этом рассказал военкор РЕН ТВ Семен Пегов.

Удар был осуществлен по позициям армии ДНР в районе Горловки — там, где обычно размещается личный состав. При этом с беспилотника было сброшено самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел в период, когда подразделения ВСУ в нарушение Минских соглашений заняли населенные пункты Гладосово и Травневое. 

«По информации источника в донецких силовых структурах, в результате этой атаки едва уцелел командир одной из бригад. Поражающими элементами, которыми, вероятно, было начинено взрывное устройство, сброшенное с дрона, посекло командирский автомобиль марки «Нива», — пишет Перов, отмечая, что зафиксировано как минимум две атаки дронов ВСУ на позиции ополченцев.

Ссылаясь на заявление Минобороны о том, что «взрывчатку из бомб дронов, атаковавших Хмеймим и Тартус, нельзя произвести в кустарных условиях, ее, в частности, производят на Украине», военкор предполагает, что к атаке на российских военных могут быть причастны США.

«Военные специалисты США работают как на Украине, так и в Сирии. Теперь достаточно задать себе только один вопрос: кому выгодна провокация, которая рассорит Россию и Турцию? Мой ответ очевиден — тем, кто имеет опыт работы с БПЛА в боевых условиях и при этом может беспрепятственно доставить украинскую взрывчатку в Сирию», — отмечает военкор.

Ранее эксперты рассказали «Известиям» о происхождении атаковавших Хмеймим дронов.

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