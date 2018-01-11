Генштаб ВС РФ предупредил об угрозе атак дронов в любой точке мира

Угроза применения террористами беспилотников в любой точке мира появилась после атаки на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС России генерал-майор Александр Новиков.

«Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать ... выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации», — заявил он.

Российская база Хмеймим в Сирии подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года, а в ночь с 5 на 6 января 2018 года ее попытались атаковать 13 беспилотников. Военным удалось отразить атаку. Официальный Дамаск полагает, что за атакой стоят боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра».