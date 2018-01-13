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Жители столичного региона жалуются на посторонний запах

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В пятницу, 12 января, спасателям поступили 13 жалоб от жителей Москвы и области на посторонний неприятный запах. Как сообщается на сайте МЧС России, «на каждую из которых было организовано реагирование сил и средств, проведен дополнительный анализ атмосферного воздуха передвижными лабораториями».

Отмечается, что превышений значений предельных концентраций вредных примесей в воздухе не обнаружено. Источником запаха является полигон бытовых отходов «Кучино» в подмосковной Балашихе. На свалке проводятся работы по дегазации, пробурено десятки скважин.

В пятницу в районе полигона зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций по сероводороду. 

29 декабря на полигоне «Кучино» зажгли факел для дегазации, мощность которого в пять раз больше, чем у ранее установленного. 19 декабря  столичная прокуратура признала полигон «Кучино» источником загрязнения воздуха сероводородом на юго-востоке Москвы.

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