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Майк Тайсон отправил подарки Хабибу Нурмагомедову

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Фото: Global Look Press/MediaPunch
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Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил подарки от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

 

Thank you my Brother @miketyson for sending me this beautiful gear. @rootsoffight

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) Янв 10, 2018 at 9:25 PST

«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что он прислал мне эти красивые вещи», — подписал Нурмагомедов сообщение.

Портал iz.ru писал о том, что первое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России запланировано на 14–15 сентября 2018 года в Москве. Ожидается, что в первом турнире примет участие Хабиб Нурмагомедов, а его соперником выступит Конор Макгрегор или Тони Фергюсон.

Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно.

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