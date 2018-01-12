Майк Тайсон отправил подарки Хабибу Нурмагомедову

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов получил подарки от бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Спасибо моему брату Майку Тайсону за то, что он прислал мне эти красивые вещи», — подписал Нурмагомедов сообщение.

Портал iz.ru писал о том, что первое шоу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в России запланировано на 14–15 сентября 2018 года в Москве. Ожидается, что в первом турнире примет участие Хабиб Нурмагомедов, а его соперником выступит Конор Макгрегор или Тони Фергюсон.

Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно.