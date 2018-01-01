Прямой эфир

Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Twitter

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский чемпион Конор Макгрегор обменялись оскорблениями в Twitter после боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

Макгрегор написал в своем Twitter после этого боя, что Нурмагомедов «выглядел, как дерьмо собачье». Ирландец также добавил: «заплатите мне, и Король вернется».

В ответ на это сообщение Нурмагомедов написал «Заткнись» и прикрепил к посту эмодзи «петух».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно. После боя тренер Магкрегора Джон Кавана поздравил россиянина с «уверенной и беспощадной победой».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Друг бойца UFC Макгрегора потренировал сотрудников ФСБ
Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы над Барбозой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017