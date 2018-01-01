Нурмагомедов и Макгрегор обменялись оскорблениями в Twitter

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов и ирландский чемпион Конор Макгрегор обменялись оскорблениями в Twitter после боя российского бойца Хабиба Нурмагомедова с бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219.

Макгрегор написал в своем Twitter после этого боя, что Нурмагомедов «выглядел, как дерьмо собачье». Ирландец также добавил: «заплатите мне, и Король вернется».

В ответ на это сообщение Нурмагомедов написал «Заткнись» и прикрепил к посту эмодзи «петух».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу в схватке с Эдсоном Барбозой на турнире UFC 219 30 декабря в Лас-Вегасе. Победа россиянину по итогам трех раундов была присуждена арбитрами единогласно. После боя тренер Магкрегора Джон Кавана поздравил россиянина с «уверенной и беспощадной победой».

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