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Нурмагомедов поделился впечатлениями от победы над Барбозой

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Фото: Twitter/UFC
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Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов после победы над бразильцем Эдсоном Барбозой заявил, что пока не думает о поединке с ирландцем Конором Макгрегором.

«Сегодня я доминировал все три раунда. Тони долго ждал меня, поэтому я думаю о бое с ним. О Коноре я пока не думаю совершенно», — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Российский боец ранее неоднократно заявлял о заинтересованности в проведении боя с Макгрегором за титул чемпиона UFC, однако руководство организации не давало санкцию на поединок. Ирландец также сам изъявлял желание выйти на ринг против Нурмагомедова, называя при этом одним из возможных мест проведения предполагаемого боя Россию.

После победы над Барбозой Нурмагомедов на турнире UFC 219 заявил, что хотел быть на ринге подольше.

« Барбоза — один из лучших ударников в UFC, я дрался с ним все 50 минут, если быть честным, я мог нокаутировать его раньше, но хотел провести весь бой, потому что мой последний поединок состоялся год назад», — сказал Нурмагомедов.

Сейчас в активе россиянина 25 побед и ни одного поражения, Макгрегор провел в смешанных единоборствах 24 поединка, победив в 21 из них.

Менеджер россиянина Ризван Магомедов отметил, что следующий бой Хабиб Нурмагомедов проведет в апреле. Наиболее вероятным противников станет «временный» чепион UFC Тони Фергюсон. Однако поединок еще не подтвержден.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап заявил, что они стремятся к поясу UFC, которым сейчас обладает Макгрегор.

Портал iz.ru писал о том, что в поединке, который состоялся в ночь на 31 декабря, Нурмагомедов одолел Барбозу. Эта победа стала для россиянина стала 25-й на профессиональном ринге. Выигранный турнир стал не главным событием для бойца ММА, 30 декабря стало известно, что у него родился сын.

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