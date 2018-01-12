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Минобороны опубликовало видео уничтожения атаковавших Хмеймим боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство обороны РФ опубликовало видео спецоперации в Сирии, во время которой была уничтожена группа боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим 31 декабря 2017 года. 

На видео запечатлен момент, когда боевики прибыли на свою базу, находящуюся на западной границе провинции Идлиб, и готовились к пересадке в микроавтобус. 

«Вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — рассказали в ведомстве

Также российскими военными было уничтожено место сборки и хранения ударных беспилотников. 

База Хмеймим подверглась обстрелу 31 декабря 2017 года. В результате атаки погибли двое военнослужащих, информация об уничтожении семи российских самолетов  оказалась ложной

Следующая атака на базу была совершена в ночь на 6 января 2018 года. Ее попытались совершить с помощью 13 беспилотников. Управление шестью из них удалось перехватить, оставшиеся семь дронов были сбиты.

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