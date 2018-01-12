Минобороны сообщило об уничтожении атаковавших базу Хмеймим боевиков

Российские военные уничтожили группу боевиков, обстрелявших авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря 2017 года. База террористов располагалась рядом с западной границей провинции Идлиб, сообщает Минобороны РФ.

«По прибытии террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — рассказали в ведомстве.

Также было уничтожено место сборки и хранения ударных беспилотников. В спецоперации были задействованы все силы и средства многоуровневой системы российской военной разведки в Сирии, уточняется в тексте.

Российская база Хмеймим подверглась минометному обстрелу 31 декабря 2017 года, погибли двое военнослужащих. Появившаяся позже в СМИ информация об уничтожении семи самолетов оказалась ложной.

Следующая атака на базу была совершена в ночь на 6 января 2018 года. Ее попытались совершить 13 беспилотников. Управление шестью из них удалось перехватить российским специалистам, оставшиеся семь дронов были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

11 января Минобороны показало дроны сирийских террористов. Представители ведомства обратили внимание на примитивную сборку беспилотников, но отметили, что она не имеет ничего общего с примененными в них техническими решениями. Президент России Владимир Путин подтвердил выводы ведомства.