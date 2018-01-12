Американская актриса Фрэнсис Макдорманд завоевала награду кинокритиков США за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Церемония награждения проходит в Лос-Анджелесе, сообщает «РИА Новости».

За звание лучшей актрисы, в частности, боролись Марго Робби, Сирша Ронан и Мэрил Стрип.

Приз за роли второго плана получили Сэм Рокуэлл, сыгравший в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», и Эллисон Дженни за картину «Тоня против всех».

Лучшими актерами в комедийном жанре стали Марго Робби («Тоня против всех») и Джеймс Франко «Горе-творец».

Награду также завоевал мексиканский режиссер Гильермо дель Торо за картину «Форма воды».