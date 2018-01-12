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Сериал «Рассказ служанки» получил премию кинокритиков США

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Сериал Hulu «Рассказ служанки» по одноименному роману Маргарет Этвуд получил награду кинокритиков США Critics' Choice Award в категории «лучший драматический сериал», передает «РИА Новости». Церемонию вручения награды транслируют на телеканале CW.

В этой номинации также были представлены сериалы «Игра Престолов» HBO, «Это мы» NBC, «Очень странные дела» Netflix, «Американские боги» Starz и «Корона» Netflix.

Лучшим комедийным сериалом признали «Удивительная миссис Мейзел» Amazon, а лучшим мини-сериалом был признан HBO.

Лучшей актрисой стала Элизабет Мосс, сыгравшая главную героиню в «Рассказе служанки». Стерлинг Браун получил награду как лучший актер за роль Рэндолла Пирсона в сериале «Это мы».  

Ранее стало известно, что мексиканский режиссер Гильермо дель Торо получил награду кинокритиков за свой фильм «Форма воды». Данная премия считается мерилом настроений Голливуда, на которой определяется круг потенциальных победителей премии «Оскар».

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