Сотрудник фирмы по микрофинансированию подверглась нападению в Липецке

Сотрудница организации по микрофинансированию населения подверглась нападению неизвестного лица в Липецке, сообщила пресс-служба управления МВД по области.

Инцидент произошел вчера вечером, 10 января, в офисе организации на площади Мира. Неизвестный мужчина в маске, скрывавшей лицо, вооружившись ножом, зашел в отделение и стал угрожать девушке-менеджеру, сообщило Lipetskmedia.

В результате нападения злоумышленник завладел 8 тыс. рублей и скрылся с места преступления. Сотрудниками правоохранительных органов проводится работа по установлению личности и розыску подозреваемого.