Экологи требуют расследовать нападение на активиста в Краснодаре

Экологи различных организаций, в том числе Всемирный фонд природы (WWF) России, Гринпис России, Социально-экологический союз, Центр охраны дикой природы и Союз охраны птиц России, опубликовали на сайте WWF совместное заявление с требованием расследовать нападение на координатора Эковахты Андрея Рудомаху в Краснодаре.

По мнению экологов России, в Краснодарском крае происходит значительное число экологических правонарушений. Кроме того, это не первое преступление, которое совершается в отношении общественных деятелей, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Также в своем заявлении представители различных организаций требуют обеспечить в Краснодарском крае общественный порядок и принять необходимые меры по предотвращению преступлений против активистов и гражданских организаций, провести комплексную проверку по факту соблюдения природоохранного законодательства и пресечь выявленные нарушения.

Нападение на координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху произошло возле дома одного из членов правозащитной организации 28 декабря 2017 года. Трое неизвестных напали на него и жестоко избили, в результате чего у активиста сломан нос, а также диагностирована черепно-мозговая травма. На данный момент мужчина находится в медицинском учреждении. По версии следствия, избиение координатора может быть связано с деятельностью организации.