Пострадавшую от нападения медсестру выписали из больницы в Приморье

Медсестру поликлиники Владивостока, пострадавшую от нападения сожителя, выписали из больницы, ее жизни ничего не угрожает.

Информацию об этом распространили представители департамента здравоохранения Приморья в четверг, 11 января.

«Ее состояние нормальное, врачи установили, что жизненно важные органы не повреждены. Из больницы ее отпустили на амбулаторное лечение», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что накануне сожитель медсестры напал на нее и нанес несколько ударов длинным острым предметов в грудь и шею.

22 ноября в Саратове медицинская сестра получила травмы после нападения пациента. Инцидент произошел в областной клинической туберкулезной больнице.

По словам очевидцев, после произошедшего больные боятся оставаться в учреждении для дальнейшего лечения. Известно, что мужчина жестоко избил медсестру при выполнении процедуры. Пациент несколько раз толкнул женщину на стены и мебель и ударил тяжелым предметом по голове.