Главным событием минувшего кинематографического года многие считают коммерческие результаты проката отечественных фильмов в России. Впервые после 2008 года (напомним — года «Иронии судьбы. Продолжение», удвоившей число зрителей за счет включения в процесс старших поколений) российские фильмы собрали около 25% совокупных кассовых сборов кинотеатров. Вопрос в том, идет ли речь о тренде, способном оказать существенное влияние на год предстоящий, или о случайном стечении обстоятельств?

Мне уже доводилось писать о том, что успех здесь зависит от числа суперкассовых картин-миллиардеров. Если картина одна — показатель низкий, в районе 15% сборов, если две — обычный: 18–20%, если три, то 25% или даже больше. В текущем году проблему решили три ленты: «Викинг» (в двух версиях — 12+ и 18+), выпущенный еще в самом конце минувшего года, «Притяжение» и чемпион проката — «Последний богатырь» (1,7 млрд рублей бокс-офиса).

Всё бы ничего, если бы не несколько обстоятельств. «Последний богатырь» — картина голливудская, производства российского филиала фирмы «Дисней», отсюда и многочисленные претензии к трактовке русских сказочных персонажей. Но, с моей точки зрения, важнее то, что она наглядно доказывает, что Голливуд производит кино не только и не столько американское, сколько планетарное, а может, даже и российское. Кстати, главным голливудским событием минувшего года было поглощение «Диснеем» кинематографических активов другого гиганта, австралийца Руперта Мэрдока — фирмы «Фокс».

Что касается другого чемпиона — «Притяжения» Федора Бондарчука, то это была упрощенная и перенесенная в Чертаново (жители которого почему-то обиделись) версия фильма Дени Вильнева «Прибытие», выпущенного фирмой «Парамаунт». А в начале нового года в нашем кино появился новый «миллиардер» — фильм студии «Три Тэ» Никиты Михалкова «Движение вверх» о победе сборной СССР по баскетболу на Олимпийских играх 1972 года, тоже снятый по голливудским «лекалам». Так что, скорее всего, рост интереса аудитории к отечественному кино — все-таки не случайность, а тенденция. А кто кого завоевывает — еще вопрос. На самом деле идет нормальный процесс глобализации.

Впрочем, итоги в кино, конечно, не сводятся к кассе. Почетный приз Европейской киноакадемии получил Александр Сокуров. Его фильм «Русский ковчег» был показан на торжественных мероприятиях академии в Берлине, а ученики курса Сокурова из Кабардино-Балкарии вышли в минувшем году на фестивальную орбиту. Нашим лидером в мировом кинопроцессе стала «Нелюбовь». И хотя из призов Европейской киноакадемии фильму достались только награды за лучшую операторскую работу и лучшую музыку, главная конкуренция впереди — фильм Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар».

Однако особо порадовал «переворот в мозгах» кинематографической общественности на территории бывшего Советского Союза. В декабре во ВГИКе состоялась международная научная конференция «История национальных кинематографий в СССР и перспективы развития кино и кинообразования в государствах — участниках СНГ, странах Балтии и Грузии», проведенная Новым институтом культурологии при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ. Пожалуй, впервые после распада СССР основными мотивами в дискуссии были не взаимные претензии, а искреннее стремление к возрождению, углублению и расширению взаимодействия между кинематографиями и деятелями культуры. Главным событием оказалась презентация большой коллективной монографии (издательство «Академический проект»), где главы о национальных киношколах были написаны их представителями. Она будет разослана по учебным заведениям культуры и библиотекам многих стран мира.

И еще одно знаковое событие — в Сочи прошел второй выпуск очень своеобразного кинофестиваля, где не только в программе, но и в идее и организации перекрещиваются и взаимодействуют представители разных культур. Официальное название форума — Сочинский международный кинофестиваль и кинопремии (Sochi International Film Festival & Awards — сокращенно SIFFA) — отражает относительно недавнюю тенденцию объединять систему почетных призов по итогам года или деятельности в целом с фестивальными наградами конкурсных фильмов.

Фестиваль с самого начала был заявлен как российско-британский. Само по себе объединение в одном проекте двух наций, находящихся в латентном конфликте с Европейским союзом, по-своему знаменательно. Санкции и контрсанкции в нашем случае и брексит для наших партнеров сделали особо актуальным сотрудничество двух стран в области культуры и искусства.

Автор — председатель Гильдии киноведов и кинокритиков СК России, доктор искусствоведения, профессор