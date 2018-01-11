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«Азов» удалил с сайта сообщение об американских гранатометах PSRL-1

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Фото: Google.com
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Националистический полк «Азов» удалил со своего сайта сообщение о том, что подразделение имело в своем распоряжении партию американских гранатометов PSRL-1.

На исчезновение ранее опубликованной информации обратили внимание журналисты украинского информагентства УНИАН, об этом сообщает «РИА Новости». Удаленная с сайта статья называлась «Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ», она была опубликована 22 июля 2017 года.

В материале рассказывалось, что бойцы «Азова» оценили испытания американских гранатометов на «отлично», а главным минусом назвали скорость нагрева. Несмотря на то что с сайта полка материал удален, он остался в кеше Google. На сохраненной копии есть и фотографии бойцов полка в форме символики «Азова».

«В национальной гвардии Украины, перед указанной выше публикацией, отрицали наличие у полка «Азов гранатометов PSRL», — отмечает в четверг УНИАН.

9 января эксперт исследовательской поисковой сети Bellingcat Арик Толер сообщил, что полк нацгвардии Украины «Азов» уже получает летальное оружие из США. В конце декабря Госдепартамент США официально подтвердил намерения Вашингтона поставлять Киеву летальное вооружение.

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