Пентагон не планирует поставлять Украине противотанковые комплексы TOW

Власти США не планируют поставлять на Украину противотанковые комплексы TOW, о которых ранее говорили в Генштабе ВСУ.

«Планов по продаже или передаче TOW на Украину нет», — цитирует представителя пресс-службы Пентагона Джонни Майкла «РИА Новости».

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, что ждут от американской стороны не Javelin, а другой ракетный комплекс — TOW. Также они отметили, что американское оружие ни при каких обстоятельствах не может попасть в руки бойцов «Азова».

TOW — один из самых распространенных противотанковых комплексов, который стоит на вооружении десятков стран.

В конце декабря 2017 года в Госдепартаменте США официально подтвердили намерения поставлять Киеву вооружение. В Белом доме уточняли, что это противотанковые ракеты Javelin.

В январе президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна намерена получить летальное оружие из США уже в 2018 году.