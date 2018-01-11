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На нефтяном танкере у побережья Китая произошел взрыв

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Фото: REUTERS/China's Ministry of Transport
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Взрыв произошел на панамском нефтяном танкере Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, сообщает министерство транспорта Китая.

Столкновение двух судов произошло у побережья реки Янцзы 7 января. Танкер был практически полностью охвачен огнем. Горела и окружающая его вода из-за утечки нефтепродуктов. В результате аварии все 32 члена экипажа пропали без вести.

После взрыва было решено приостановить работы по тушению, а поисково-спасательные корабли отодвинуть на безопасное расстояние, указывает «РИА Новости».

Отмечается, судно перевозило 136 тыс. тонн газового конденсата, поэтому взрыв потенциально опасен для экологии.

На данный момент найдено тело первого погибшего. К поискам пропавших также подключилась авиация США.

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