На нефтяном танкере у побережья Китая произошел взрыв

Взрыв произошел на панамском нефтяном танкере Sanchi, который столкнулся с гонконгским сухогрузом CF Crystal в Восточно-Китайском море, сообщает министерство транспорта Китая.

Столкновение двух судов произошло у побережья реки Янцзы 7 января. Танкер был практически полностью охвачен огнем. Горела и окружающая его вода из-за утечки нефтепродуктов. В результате аварии все 32 члена экипажа пропали без вести.

После взрыва было решено приостановить работы по тушению, а поисково-спасательные корабли отодвинуть на безопасное расстояние, указывает «РИА Новости».

Отмечается, судно перевозило 136 тыс. тонн газового конденсата, поэтому взрыв потенциально опасен для экологии.

На данный момент найдено тело первого погибшего. К поискам пропавших также подключилась авиация США.