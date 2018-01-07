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Рабочие обвинили Киев в нежелании продать крейсер для выплаты долгов

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Председатель профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николай Головченко заявил, что Киев не хочет продавать ракетный крейсер «Украина» для погашения задолженности перед рабочими комбината. 

По его словам, задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн гривен, а перед действующими — более 50 млн. 

«Некоторым людям должны по 200 тыс. гривен. Это пенсионеры, которые боятся, что, если освободятся, о них сразу же забудут», — приводит слова Головченко «Газета.ру».

В марте 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демилитаризации крейсера и поручил продать его. Недостроенный корабль более 30 лет простаивает на судостроительном заводе.

Крейсер «Украина» (ранее «Адмирал флота Лобов») был заложен летом 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду 11 августа 1990 года. Он перешел в собственность Украины 1 октября 1993 года.

Корабль является близнецом флагмана Черноморского флота России крейсера «Москва», который входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

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