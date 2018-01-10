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Ушел из жизни наш дорогой и любимый Михаил Михайлович Державин. Это невосполнимая потеря не только для всего творческого мира, но и для армии его поклонников. Ведь он был народным артистом не по званию, а прежде всего по народной любви. Зрители его очень ценили, радовались любому его появлению: хоть в кино, хоть на телевидении, хоть на театральной сцене.

Старшее поколение, конечно же, помнит его блистательные роли в телевизионных проектах, появления Михаила Михайловича в «Кабачке «13 стульев» и других эстрадных передачах. Удивительно ярким и смешным получился их дуэт с Александром Ширвиндтом — его, я уверен, запомнили все, кто хоть раз видел. Плоды совместной творческой деятельности этой пары — шедевры на все времена. А для театралов, без всякого сомнения, Михаил Державин — в первую очередь великолепный артист Театра сатиры.

В моем же сердце он навсегда останется удивительно добрым, ярким, веселым и позитивным человеком. Кажется, я знал его всю жизнь. Даже если очень сильно постараться, у меня не получится вспомнить, когда мы с Михаилом Михайловичем познакомились — это случились «много веков» назад! К сожалению, у нас с ним так и не появилось совместных работ, мы лишь снимались вместе в разных передачах. Но всегда, когда встречались, очень радовались друг другу, каждая такая встреча была для нас большим праздником.

Михаил Михайлович всегда очень тепло относился к «Ералашу», и сегодня мне очень жаль, что у него так и не получилось сняться в нашем проекте. Но что теперь об этом горевать — нет человека…

Он был настолько позитивным, что, кажется, никто в этой жизни не относился к нему плохо. Всегда и по отношению ко всем он проявлял себя одинаково доброжелательно. А такое качество, согласитесь, не так часто встречается у этой категории людей — знаменитых, успешных, привыкших быть в центре внимания.

Его любили и за эту доброту, и за то, что он умел быть настоящим товарищем.

Но главное — он был человеком безусловного таланта. Его творческая жизнь в кадре и на сцене оставила яркий след в наших сердцах и душах, забыть такого артиста просто невозможно. Он был человеком солнца и улыбки, чем и покорил всю страну.

Да, он тяжело болел, и все мы были в какой-то степени готовы к такому исходу. Мы понимали, что всё это добром не кончится. И всё равно его уход стал настоящим шоком. К моему великому сожалению, печальное известие застало меня очень далеко — почти на другой стороне земного шара. Но в этот момент я мыслями с его родными и близкими. Мое сердце раздирает боль. Уход такого яркого таланта, доброго человека, личности с большой буквы — трагедия.

Автор — режиссер, сценарист, продюсер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России

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