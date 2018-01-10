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Россия в декабре сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки

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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Россия сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей в сутки в рамках своих обязательств по сделке ОПЕК+.

Информацию об этом распространил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Российская Федерация полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК», — цитирует его ТАСС.

В ноябре 2016 года страны ОПЕК договорились совместно снизить добычу нефти для стабилизации мировых цен на топливо. Позже к соглашению присоединилась Россия и другие страны.

Решение о продлении сделки до конца 2018 года было принято ОПЕК+ 1 декабря 2017 декабря.

23 декабря Новак заявил, что Россия готова обсуждать вопрос о выходе государств – членов ОПЕК и присоединившихся к ним стран ОПЕК+ из соглашения о сокращении добычи нефти при условии ребалансировки нефтяного рынка. Но это может произойти в III–IV кварталах 2018 года.

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