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Цена на нефть WTI впервые с 2014 года превысила $63 за баррель

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Цена на нефть марки WTI впервые превысила отметку в $63 за баррель с декабря 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX).

Около 22:00 мск стоимость легкой нефти марки WTI поднялась до $63,15 за баррель, а февральские фьючерсы подорожали на 1,99%, до $62,96 за баррель.

При этом североморская нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures с поставкой в марте выросла на 1,52% — до $68,81 за баррель.

9 января Минфин сообщил, что за период с декабря по январь средняя цена нефти марки Urals выросла на 26,6% по сравнению с показателями 2016 года и составила $53,03 за баррель.

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