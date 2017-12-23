Новак назвал условие завершения сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Россия готова обсуждать вопрос о выходе государств — членов ОПЕК и присоединившихся к ним стран ОПЕК+ из соглашения о сокращении добычи нефти при условии ребалансировки нефтяного рынка. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Он отметил, что это может произойти в III-IV кварталах 2018 года. При этом Новак рассказал, что вопрос завершения сделки в любом случае будет обсуждаться на ближайшей встрече ОПЕК+.

«Я думаю, да, мы будем обсуждать эти вопросы в любом случае на нашей встрече. Мы должны иметь понятную и четкую стратегию, чтобы рынок понимал, что у нас есть общее понимание, общая концепция», — приводит слова Новака «РИА Новости».

Как отмечает агентство, министр также сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ состоится в Омане 21–22 января.

Как сообщал портал iz.ru, в ноябре 2016 года страны ОПЕК договорились совместно снизить добычу нефти для стабилизации мировых цен на топливо. Позже к соглашению присоединилась Россия и другие страны.

Решение о продлении сделки до конца 2018 года было принято ОПЕК+ 1 декабря текущего года.