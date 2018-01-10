Всемирный банк не ожидает значительного роста цен на нефть

Эксперты Всемирного банка считают маловероятным значительный рост цен на нефть в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в январском докладе банка «Перспективы мировой экономики», передает ТАСС.

«В долгосрочной перспективе цены на нефть маловероятно значительно вырастут по сравнению с нынешним уровнем, что подчеркивает необходимость диверсификации во многих странах — экспортерах нефти», — говорится в тексте доклада.

По мнению экспертов Всемирного банка, падение цен на нефть в 2014–2016 годах является одним из крупнейших в современной истории. Среди причин называется наращивание добычи сланцевой нефти в США, а также снижение геополитических рисков и ограничение способности ОПЕК регулировать глобальное предложение.

В октябре Всемирный банк спрогнозировал, что цена за баррель нефти в 2018 году составит $56.