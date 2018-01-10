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Минобороны установило место запуска атаковавших базу Хмеймим дронов

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Запуск беспилотников, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим близ сирийской Латакии, был произведен из зоны деэскалации «Идлиб», которая находится под контролем «умеренной» оппозиции. Об этом сообщила газета Минобороны России «Красная звезда».

Дроны попытались атаковать военный объект в ночь на 6 января. Российским ЗРК удалось нейтрализовать военную технику.

«Запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооруженными формированиями так называемой умеренной оппозиции», — указано в сообщении.

В свою очередь российское военное ведомство обратилось к начальнику генштаба ВС Турции Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации республики Хакану Фидану с требованием обеспечить выполнение обязательств по соблюдению прекращения огня со стороны подконтрольных вооруженных формирований.

Кроме того, Минобороны РФ заявило о необходимости выставить наблюдательные посты в зоне деэскалации для пресечения подобных атак в будущем.

Как сообщили «Известиям» в министерстве обороны Сирии, за атакой на российскую базу с помощью беспилотников могут стоят боевики «Джебхат ан-Нусры» (деятельность организации запрещена в РФ).

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