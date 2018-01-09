Под конец новогодних праздников по всей стране избавляются от елок. В лесах появились массовые «кладбища» новогодних деревьев еще до 31 декабря. Предприниматели пытались кое-как замаскировать нереализованный товар.

У тех, кто несет елки из домов на свалку, возникает вопрос: если не в лес, то куда? В Европе елки раздают в зоопарках зверям. Колючие ветки обожают слоны. В России елками каждый год пытаются накормить зубров. Парнокопытным хвойные деревья противопоказаны.

А в Москве открываются бесплатные пункты по переработке елок. Разбирать праздничное дерево можно не спеша, его примут до 1 марта. Символ Нового года превратят в щепу для растительного грунта.

