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Под конец новогодних праздников по всей стране избавляются от елок

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Под конец новогодних праздников по всей стране избавляются от елок. В лесах появились массовые «кладбища» новогодних деревьев еще до 31 декабря. Предприниматели пытались кое-как замаскировать нереализованный товар.

У тех, кто несет елки из домов на свалку, возникает вопрос: если не в лес, то куда? В Европе елки раздают в зоопарках зверям. Колючие ветки обожают слоны. В России елками каждый год пытаются накормить зубров. Парнокопытным хвойные деревья противопоказаны.

А в Москве открываются бесплатные пункты по переработке елок. Разбирать праздничное дерево можно не спеша, его примут до 1 марта. Символ Нового года превратят в щепу для растительного грунта. 
 

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