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Названа возможная причина возгорания главной новогодней елки Сахалина

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Новогодняя елка на площади в Южно-Сахалинске могла сгореть из-за неудачного запуска петарды. Об этом 1 января сообщили в мэрии города.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в разгар народных гуляний. 25-метровая  искусственная ель полностью сгорела.

«Комиссия по выявлению причин возгорания продолжает свою работу. По предварительным данным, одна из основных версий случившегося в новогоднюю ночь происшествия – несоблюдение техники безопасности при запуске петард», –– приводит «РИА Новости» сообщение администрации города.

Отмечается, что пожарные прибыли на место происшествия через минуту, однако елка выгорела очень быстро и пожарным оставалось лишь пролить металлический каркас дерева. Погибших и пострадавших нет.

«Елка загорелась примерно после часа ночи. На площади находилось несколько тысяч человек», — рассказали в полиции города.

МЧС по Сахалинской области обратилось к очевидцам происшествия с просьбой присылать им видео возгорания. Это необходимо для выяснения причин происшествия.

Сейчас на площади Ленина в Южно-Сахалинске продолжается демонтаж каркаса. На месте сгоревшей новогодней ели установят 12-метровую елку, украшавшую городской парк.

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