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Поездка на такси обошлась мужчине в 700 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В отделение полиции обратился мужчина, которому посленовогодняя поездка на такси по Москве обошлась примерно в 700 тыс. рублей. Об этом 9 января сообщает РЕН ТВ.

Мужчина рассказал, что в ночь на 2 января с его банковских счетов с помощью мобильного приложения злоумышленником были сняты деньги.

Сам потерпевший подозревает в этой краже водителя такси, который довез его от Большой Серпуховской улицы до Рублевского шоссе столицы.

Перед Новым годом супруги из Ачинска дважды стали жертвами мошенников при покупке машины.

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