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Супруги из Ачинска дважды стали жертвами мошенников при покупке машины

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Жертвами интернет-мошенников, которые размещали объявления о продаже автомобилей в Новосибирске, дважды стали супруги из Ачинска Красноярского края.

По информации следствия, семейная пара решила купить машину перед новым годом и нашла в интернете объявление о продаже автомобиля Toyota. Во время телефонного разговора супруги договорились с продавцом о сделке, а после перевели предоплату в размере 20 тыс. рублей и поехали в Новосибирск, чтобы забрать машину, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на связь с покупателями. Тогда семейная пара предприняла еще одну попытку приобрести автомобиль и нашла другое объявление. Новому продавцу они перевели предоплату в размере 5 тыс. рублей, после чего он также исчез.

Молодые люди поняли, что дважды стали жертвами интернет-мошенников и обратились в отделение полиции. По факту произошедшего следователями МО МВД России «Ачинский» было возбуждено два уголовных дела по статье «Мошенничество». Расследование продолжается, злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.

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