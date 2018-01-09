Опра Уинфри не планирует участвовать в выборах президента США

Американская телеведущая Опра Уинфри не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.

«Этого не произойдет», — рассказал телеканалу источник, близкий к знаменитости. «У нее нет намерения баллотироваться», — добавил он.

Опра Уинфри выступила 7 января в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», после чего СМИ растиражировали данные, что телеведущая станет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. После этого представитель Белого дома заявил, что действующий президент США Дональд Трамп снова предложит американцам свою кандидатуру на пост лидера страны в 2020 году.