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Опра Уинфри не планирует участвовать в выборах президента США

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Фото: REUTERS/NBC/Paul Drinkwater
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Американская телеведущая Опра Уинфри не станет выдвигать свою кандидатуру на пост президента США в 2020 году. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NBC.

«Этого не произойдет», — рассказал телеканалу источник, близкий к знаменитости. «У нее нет намерения баллотироваться», — добавил он.

Опра Уинфри выступила 7 января в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премии «Золотой глобус», после чего СМИ растиражировали данные, что телеведущая станет баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. После этого представитель Белого дома заявил, что действующий президент США Дональд Трамп снова предложит американцам свою кандидатуру на пост лидера страны в 2020 году.

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