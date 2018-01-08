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СМИ узнали о намерении Опры Уинфри баллотироваться в президенты США

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Фото: REUTERS/Ramin Rahimian
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Американская телеведущая Опра Уинфри может баллотироваться в президенты США на выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ее близких друзей.

По данным телеканала, близкие телеведущей уже несколько месяцев обсуждают с ней возможность участия в выборах. Об этом намерении также говорит речь телеведущей на церемонии «Золотой глобус». 

Представитель Опры Уинфри отказался от комментариев по данной теме.

В конце 2017 года телеведущая вошла в тройку лидеров «рейтинга одобрения» в США. Она набрала 4% голосов.

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