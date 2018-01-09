Ингушетия готова поделиться с Сирией опытом адаптации экс-боевиков

Ингушетия готова передать властям Сирии опыт адаптации бывших участников террористических организаций и их пособников, рассказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«Я думаю, нас будут привлекать к этому процессу. И у нас, и у других республик Северного Кавказа есть колоссальный опыт, и, конечно, мы готовы им поделиться», — приводит его слова «РИА Новости».

По мнению Евкурова, специалистов из Сирии можно пригласить в северокавказские республики, чтобы они посмотрели воочию, «что было, и что стало, что нужно работать, а не опускать руки».

Глава Ингушетии также добавил, что уже обсуждал этот вопрос с сирийским послом.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в провинции Дамаск осуществляются массовые казни мирных жителей. Так, в маленьком городе Дума было забито камнями больше десяти человек, столько же насчитывается в городах Ирбин и Месраб. По информации властей, преступлениями занимаются представители так называемой «умеренной оппозиции».