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Экс-глава сирийского правительства рассказал о казнях мирных жителей

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Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
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Бывший глава сирийского правительства Рияд Фарид Хиджаб заявил о массовых казнях мирных жителей провинции Дамаск. 

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», их осуществили на протяжении минувших суток представители так называемой «умеренной оппозиции».

Кроме того, Фарид добавил, что в маленьком городе Дума было забито камнями больше десяти человек. Не меньше жертв насчитывается в городах Ирбин и Месраб.  

«К моему глубочайшему сожалению, за годы сирийского конфликта такие преступления стали обыденностью для многострадального сирийского народа», — добавил политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийская правительственная армия прорвала окружение военной базы в пригороде Дамаска.

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