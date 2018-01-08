Экс-глава сирийского правительства рассказал о казнях мирных жителей

Бывший глава сирийского правительства Рияд Фарид Хиджаб заявил о массовых казнях мирных жителей провинции Дамаск.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», их осуществили на протяжении минувших суток представители так называемой «умеренной оппозиции».

Кроме того, Фарид добавил, что в маленьком городе Дума было забито камнями больше десяти человек. Не меньше жертв насчитывается в городах Ирбин и Месраб.

«К моему глубочайшему сожалению, за годы сирийского конфликта такие преступления стали обыденностью для многострадального сирийского народа», — добавил политик.

Ранее портал iz.ru сообщал, что сирийская правительственная армия прорвала окружение военной базы в пригороде Дамаска.