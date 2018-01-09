Эксперты оценили шансы ЕС на победу в споре с РФ по «свиному эмбарго»

Шансы Евросоюза на победу в споре с Россией по поводу санитарного эмбарго на ввоз свинины крайне малы, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Спор ЕС и Москвы во Всемирной торговой организации (ВТО) длится с 2014 года, после ввода санэмбарго из-за вспышки в ряде европейских стран африканской чумы свиней (АЧС). В декабре 2017 запрет был снят, поскольку его признали неправомерным. Теперь Евросоюз требует от Москвы €1,4 млрд компенсаций из-за нарушения правил ВТО.

«Оспорить санкции под предлогом санитарных ограничений невозможно. В то же время есть прямые доказательства того, что наша страна требования исполнила — чистопородные живые свиньи разрешены к ввозу. Так как запрет в начале декабря был снят, уже пошли первые контракты на их закупку для России», — прокомментировал ситуацию гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалёв.

По мнению главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачёва, есть и другой вариант, когда «суд уйдет вслед за ЕС в чисто политическую плоскость и попытается сыграть на его стороне».

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