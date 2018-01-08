Хирурги разделили сиамских близнецов в Саудовской Аравии

В детской больнице им. Короля Абдаллаха в Эр-Рияде хирурги успешно разделили сиамских близнецов из Палестины, операция продлилась около 13 часов и состояла из девяти этапов.

Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на агентство Саудовской Аравии.

Девочки Фарах и Ханин, родившиеся в октябре, были объединены нижними частями тела, при этом имели различные легкие и сердца. Операция требовала отделения кишечника, печени и стенок таза детей.

В палестинской больнице, где родились близнецы, не было возможности разделить девочек. В Саудовскую Аравию их привезли и бесплатно прооперировали по распоряжению аравийского принца Мухаммада бин Салмана, уточняет saudianews.

Летом 2017 года московские нейрохирурги провели операцию по разделению «сиамских близнецов» менее чем за полчаса.