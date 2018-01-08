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Хирурги разделили сиамских близнецов в Саудовской Аравии

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Фото: spa.gov.sa
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В детской больнице им. Короля Абдаллаха в Эр-Рияде хирурги успешно разделили сиамских близнецов из Палестины, операция продлилась около 13 часов и состояла из девяти этапов. 

Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на агентство Саудовской Аравии. 

Девочки Фарах и Ханин, родившиеся в октябре, были объединены нижними частями тела, при этом имели различные легкие и сердца. Операция требовала отделения кишечника, печени и стенок таза детей. 

В палестинской больнице, где родились близнецы, не было возможности разделить девочек. В Саудовскую Аравию их привезли и бесплатно прооперировали по распоряжению аравийского принца Мухаммада бин Салмана, уточняет saudianews

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