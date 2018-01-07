Вратарь «Тампы» Василевский пропустил шесть шайб в матче против «Оттавы»

Российский вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в выездном матче с «Оттавой» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч закончился со счетом 3:6.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в составе «Тампы» голевыми передачами отметились российские игроки Никита Кучеров и Михаил. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам. В «Тампе» голами отметились Виктор Хедман (21), Слэйтер Коккок (22) и Янни Гурде (36). Из состава «Оттавы» голы забили Райан Дзингел (5-я, 58-я минуты), Мэтт Дюшен (6), Зак Смит (18), Марк Стоун (51) и Жан-Габриэль Пажо (55). Таким образом, «Тампа» проиграла второй поединок НХЛ.

Ранее портал iz.ru сообщал, что, отразив 22 броска в матче против «Миннесоты Уайлд», 23-летний Андрей Василевский вышел на первое место по числу «сухих» матчей в текущем сезоне турнира.

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