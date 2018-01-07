Прямой эфир

Вратарь «Тампы» Василевский пропустил шесть шайб в матче против «Оттавы»

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский вратарь хоккейного клуба «Тампа-Бэй» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в выездном матче с «Оттавой» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч закончился со счетом 3:6.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в составе «Тампы» голевыми передачами отметились российские игроки Никита Кучеров и Михаил. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 бросков по своим воротам. В «Тампе» голами отметились Виктор Хедман (21), Слэйтер Коккок (22) и Янни Гурде (36). Из состава «Оттавы» голы забили Райан Дзингел (5-я, 58-я минуты), Мэтт Дюшен (6), Зак Смит (18), Марк Стоун (51) и Жан-Габриэль Пажо (55). Таким образом, «Тампа» проиграла второй поединок НХЛ. 

Ранее портал iz.ru сообщал, что, отразив 22 броска в матче против «Миннесоты Уайлд», 23-летний Андрей Василевский вышел на первое место по числу «сухих» матчей в текущем сезоне турнира.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Калгари Флэймз» собирается разорвать контракт с Яромиром Ягром
Форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017