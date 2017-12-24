Прямой эфир

Вратарь «Тампы» Василевский занял первое место по «сухарям» в НХЛ

0
Фото: REUTERS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» все 22 броска, вышел на первое место по числу «сухарей» в текущем сезоне турнира.

Помимо прочего, Василевский является лидером по количеству побед — на его счету 23 выигранных поединка при 93,2% отраженных бросках, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 3:0. Во время игры на домашнем льду в составе победителей шайбы забросили Дэн Жирарди, Тайлер Джонсон и российский форвард Никита Кучеров, который возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Малкин и Панарин отметились шайбами в матче НХЛ
Кучеров забросил две шайбы и догнал Овечкина в списке снайперов НХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017