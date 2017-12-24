Вратарь «Тампы» Василевский занял первое место по «сухарям» в НХЛ

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский, отразивший в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесоты Уайлд» все 22 броска, вышел на первое место по числу «сухарей» в текущем сезоне турнира.

Помимо прочего, Василевский является лидером по количеству побед — на его счету 23 выигранных поединка при 93,2% отраженных бросках, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, накануне «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Миннесоту Уайлд» со счетом 3:0. Во время игры на домашнем льду в составе победителей шайбы забросили Дэн Жирарди, Тайлер Джонсон и российский форвард Никита Кучеров, который возглавляет списки лучших снайперов и бомбардиров нынешнего сезона НХЛ.

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