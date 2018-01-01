Форвард «Тампы» Кучеров признан третьей звездой 2017 года в НХЛ

Российский нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй» Никита Кучеров признан третьей звездой 2017 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За год россиянин забил ворота противников 52 шайбы, что является лучшим показателем. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте лиги.

Второй звезды по итогам года был удостоен нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, завоевавший в третий раз Кубок Стэнли. Помимо прочего, хоккеист стал лучшим игроком стадии плей-офф.

Первая звезда досталась всем участникам команды «Вегас Голден Найтс». После дебюта в НХЛ, команда занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции — команде удалось набрать 54 очка в 37 матчах.

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