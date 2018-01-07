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«Калгари Флэймз» собирается разорвать контракт с Яромиром Ягром

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Фото: Global Look Press/Larry MacDougal
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«Калгари Флэймз» намерен разорвать контракт с легендарным чешским хоккеистом Яромиром Ягром. Спортсмен ведет поиски нового клуба, заявил ведущий эксперт Sportsnet Эллиот Фридман.

По его словам, «Флэймз» пошел на уступки и разрешил агенту хоккеиста Петру Свободе вести переговоры с другими клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает Championat.com.

Многие полагают, что разрыв контракта обусловлен тем, что чешский хоккеист хочет принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхёнчхане, однако эксперт Крис Джонстон утверждает, что Ягр намерен продолжить карьеру в НХЛ.

В текущем сезоне хоккеист принял участие в 22 матчах, отметившись одной шайбой и шестью результативными передачами.

Яромир Ягр — один из самых известных чешских хоккеистов. Является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Стэнли, и это лишь небольшая часть из достижений спортсмена.

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