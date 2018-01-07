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Поймавший медаль МЧМ по хоккею болельщик превратился в шведа

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Фото: Global Look Press/WIXTRA–M JIMMY
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Болельщик, который поймал серебряную медаль капитана молодежной сборной Швеции по хоккею Лиаса Андерссона, оказался поклонником шведской команды.

Как сообщает телеканал «Звезда», под хоккейным свитером с надписью American у него оказался игровой свитер сборной США, а под ним обнаружился свитер сборной Швеции.

Напомним, Андерссон снял с шеи свою серебряную медаль и бросил ее на трибуны стадиона после поражения в финале от сборной Канады (3:1).

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