Прямой эфир

На восток США обрушились небывалые холода

0
Фото: REUTERS/Amr Alfiky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители восточного побережья США столкнулись с новым вызовом — после колоссальной бури в регион пришли небывалые морозы. Температура опустилась почти ниже 40 градусов, от холодов страдают около 100 млн человек.

Холода сопровождаются обильными снегопадами и сильным ветром. Многие местные жители предпочитают не покидать свои дома, передает агентство Associated Press.

В некоторых районах ветер поднял высокую приливную волну. Например, часть жителей Бостона и его пригородов пришлось эвакуировать после того, как в четверг, 4 января, вода на затопленных улицах начала замерзать.

Непогода внесла коррективы в работу аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, многие рейсы были отменены.

Как писал портал iz.ru, в результате небывалой снежной бури в США погибли как минимум 19 человек. Большинство умерли от обморожений или дорожных аварий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэрофлот» сообщил о задержке рейсов в Нью-Йорк из-за снегопада в США
Буря «Элеанор» лишила электричества более 200 тыс. квартир во Франции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017