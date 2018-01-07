На восток США обрушились небывалые холода

Жители восточного побережья США столкнулись с новым вызовом — после колоссальной бури в регион пришли небывалые морозы. Температура опустилась почти ниже 40 градусов, от холодов страдают около 100 млн человек.

Холода сопровождаются обильными снегопадами и сильным ветром. Многие местные жители предпочитают не покидать свои дома, передает агентство Associated Press.

В некоторых районах ветер поднял высокую приливную волну. Например, часть жителей Бостона и его пригородов пришлось эвакуировать после того, как в четверг, 4 января, вода на затопленных улицах начала замерзать.

Непогода внесла коррективы в работу аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, многие рейсы были отменены.

Как писал портал iz.ru, в результате небывалой снежной бури в США погибли как минимум 19 человек. Большинство умерли от обморожений или дорожных аварий.